Обидва голи команди приберегли на кінцівку поєдинку. На 83-й хвилині Бордо вийшло уперед в рахунку 1:0, повідомляє 24 канал.
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Непереможний гол українця
Гості заробили право на кутовий. Футболісти Бастії забули про Ігнатенко. Данило найкраще зіграв на другому поверсі та голово. перевів м'яч у ворота суперника. Український опорник емоційно відсвяткував свій другий гол у футболці французького клубу.
На жаль, гол гравця збірної України не приніс Бордо перемогу. Гості втратили три очки. Вже у компенсований до матчу час Бастія зробила так, щоб на табло з'явилось дві одиниці.
Фінальний свисток судді зафіксував рахунок 1:1.
- Бордо після 12-ти турів йде лідером у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 24 очки. Клуб Ігнатенка випереджає найближчого конкурента Гавра лише на один пункт.
- Бастія з 17 балами йде 9-ю.