Вернувшийся в общую группу "сливочных" Тибо Куртуа продолжает праздновать полученное звание лучшего вратаря 2022 года. Бельгиец не попал в заявку Реала на выездной поединок против Эльче.
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Лунин продолжает защищать ворота Реала
Это будет шестой матч мадридского клуба без Куртуа.
Среди трех голкиперов в списке есть имя Андрея Лунина. Украинский вратарь получит еще один шанс в футболке мадридского клуба.
Заявка Реала на матч против Эльче / Фото с твиттера мадридского клуба
На предматчевой пресс-конференции Анчелотти подтвердил участие Лунина в следующей игре против Эльче.
Зато в заявке есть обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема.
Реал подходит к поединку в статусе лидера Ла Лиги. За 9 туров "Королевский клуб" набрал 25 очков. Отрыв от ближайшего конкурента, как раз Барселона, составляет всего 3 балла.
Ельче с 3 баллами идет на последнем 20-м месте.