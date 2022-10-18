Тібо Куртуа, який повернувся у загальну групу "вершкових" продовжує святкувати отримане звання найкращого воротаря 2022 року. Бельгієць не потрапив у заявку Реала на виїзний поєдинок проти Ельче.
Дивіться також Ігнатенко знову забив та мало не приніс перемогу для Бордо
Лунін продовжує захищати ворота Реала
Це буде шостий матч мадридського клубу без Куртуа.
Натомість серед трьох голкіперів у списку є ім'я Андрія Луніна. Український воротар отримає ще один шанс у футболці мадридського клубу.
Заявка Реала на матч проти Ельче / Фото з твітера мадридського клубу
На передматчевій пресконференції Анчелотті підтвердив участь Луніна у наступній грі проти Ельче.
Натомість у заявці є володар Золотого м'яча-2022 Карім Бензема.
Реал підходить до поєдинку у статусі лідера Ла Ліги. За 9 турів "Королівський клуб" набрав 25 очок. Відрив від найближчого конкурента, яким є якраз Барселона, складає лише 3 бали.
Ельче з 3 балами йде на останньому 20-му місці.