Коста: У мене добрі спогади про Україну

Дуглас Коста вразив своїми словами про Україну, де він виступав протягом 2010 – 2015 років. Бразилець з теплотою пригадує виступи у футболці Шахтаря.

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Футболіст відзначив, що саме в Україні його життя почало змінюватись. Саме у цій країні правий вінгер покращував свою гру, яка згодом привернула уваги топових грандів Європи – Баварію та Ювентус.

"У мене добрі спогади про Україну. Саме там моє життя почало змінюватися. Там я зустрів важливих людей. Коли я потрапив туди, то був молодий. Я грав у футбол лише п'ять років. В Україні я почав показувати гарну гру, завдяки чому в моїй кар'єрі з'явилися Баварія та Ювентус, і я став топовим гравцем. Але все для мене розпочалося саме в Україні", – розповів Коста.

"Залишились теплі почуття до усіх українців"

Бразилець стурбований загостренням ситуації в українській державі через агресію Росії. Коста сподівається, що з часом в Україні настане мир.

Україна – у моєму серці. Мені дуже шкода, що там відбувається, бо ця країна дала мені багато чого. Це і можливість грати у Лізі чемпіонів, і можливість змінити життя моєї родини. Тож у мене залишаються теплі почуття до всіх українців, бо вони зробили все для мене,

– сказав футболіст.

Кар'єра Дугласа Кости у Шахтарі