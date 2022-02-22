Коста: У мене добрі спогади про Україну
Дуглас Коста вразив своїми словами про Україну, де він виступав протягом 2010 – 2015 років. Бразилець з теплотою пригадує виступи у футболці Шахтаря.
Варте уваги Соромно, що говорю російською, – український футболіст відреагував на агресію РФ
Футболіст відзначив, що саме в Україні його життя почало змінюватись. Саме у цій країні правий вінгер покращував свою гру, яка згодом привернула уваги топових грандів Європи – Баварію та Ювентус.
"У мене добрі спогади про Україну. Саме там моє життя почало змінюватися. Там я зустрів важливих людей. Коли я потрапив туди, то був молодий. Я грав у футбол лише п'ять років. В Україні я почав показувати гарну гру, завдяки чому в моїй кар'єрі з'явилися Баварія та Ювентус, і я став топовим гравцем. Але все для мене розпочалося саме в Україні", – розповів Коста.
"Залишились теплі почуття до усіх українців"
Бразилець стурбований загостренням ситуації в українській державі через агресію Росії. Коста сподівається, що з часом в Україні настане мир.
Україна – у моєму серці. Мені дуже шкода, що там відбувається, бо ця країна дала мені багато чого. Це і можливість грати у Лізі чемпіонів, і можливість змінити життя моєї родини. Тож у мене залишаються теплі почуття до всіх українців, бо вони зробили все для мене,
– сказав футболіст.
Кар'єра Дугласа Кости у Шахтарі
- Більшу частину свої зіграних за кар'єру матчів футболіст відіграв в українському чемпіонаті – 141 поєдинок.
- В УПЛ відзначився 29 голами та 30 асистами. Із Шахтарем тричі ставав чемпіоном країни та здобував перемогу у Суперкубку та Кубку України.
- Нині виступає за американський Лос-Анджелес Гелаксі.