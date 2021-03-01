Можна хоча б 10 хвилин часу: ексзірка МанСіті Яя Туре хотів зіграти за Олімпік

Олімпік 28 лютого зіграв на виїзді проти Минаю у рамках 16 туру УПЛ. Тренер донеччан Яя Туре хотів вийти на декілька хвилин у матчі, але отримав відмову від головного наставника Юрія Калитвинцева.

Нещодавно легендарний футболіст Манчестер Сіті Яя Туре повернувся в Україну та увійшов у тренерський штаб Олімпіка.

До теми Минай у меншості переміг Олімпік: Цимбалюка з поля забрала "швидка" – відео

Хотів вийти на поле

Колишній футболіст мав розмову з головним тренером Олімпіка перед матчем з Минаєм. Івуарієць попросив Юрія Калитвинцева отримати бодай 10 хвилин ігрового часу на полі, але отримав категоричну відмову: "Яя Туре – футбольна людина. Однак зараз він повинен забути, що у минулому був футболістом. Зараз він – тренер з великим бажанням та досвідом"

Він гарно підказує футболістам. Думаю, це бойова одиниця, яка серйозно підсилить наш клуб,

– заявив Калитвинцев.

До слова, матч завершився перемогою Минаю 2:1. Всі голи команди забили у першому таймі. За донецький клуб єдиним результативним ударом відзначився Нкенг.

Кар'єра Яя Туре в Україні