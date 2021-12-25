Ексзахисник Динамо розповів, хто з гравців допоможе Миколенку адаптуватись в АПЛ
Джерело:Meta-ratings.com.ua
За інформацією ЗМІ, перехід Віталія Миколенка в Евертон вже фактично погоджений. Тепер на одного українця в англійському чемпіонаті стане більше.
Ващук: Миколенко в Англії буде не один
Колишній захисник Динамо Владислав Ващук прокоментував трансфер Миколенка в Евертон. На думку ексфутболіста, у Віталія буде солідна допомога в англійському чемпіонаті зі сторони інших гравців збірної України.
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Він відзначив, що в Англії зовсім інший рівень футболу, який повністю відрізняється від українського. В АПЛ грає багато висококласних гравців, які грають у силовий футбол.
Адаптуватись у новому чемпіонаті Миколенку допоможуть інші гравці синьо-жовтої національної команди Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко, які виступають за Манчестер Сіті та Вест Хем відповідно. Якщо він дослухається до порад та зробить правильні висновки, то зможе заграти в одному з топових ліг світу.
Думаю, що Віталіку Ярмоленко та Зінченко підкажуть у плані адаптації. Мені здається, що він змінить якісь акценти, прислухається до досвідченіших людей. Миколенко в Англії буде не один, скажімо так. Сподіваюся, що хлопці йому підкажуть, допоможуть щодо адаптації. А решта залежить від нього. Такий шанс надався! Ним треба скористатися,
– розповів Ващук.
Миколенко зробив великий внесок у результат Динамо у першій частині сезону. Київський клуб посідає 2 місце в УПЛ, поступаючись лише Шахтарю. У сезоні Віталій відіграв у біло-синій футболці 21 поєдинок, у якому зробив 3 асисти.
Що відомо про перехід Миколенка в Евертон
- Вперше про перехід Миколенка в Англію заговорили 14 грудня. 22-річний оборонець може вперше поїхати з України. До цього він протягом усієї кар'єри виступав у динамівській футболці.
- Повідомлялось, що трансфер вже закінчений. Футболіст пройшов медогляд та підпише з "ірисками" 5-річний контракт.
- Начебто Евертон готовий віддати за гравця 21 – 23 мільйони євро.
- Головний тренер Динамо Мірча Луческу вже підтвердив, що "біло-сині" продають одного зі своїх футболістів. Але він не назвав прізвище.
- Повідомлялось, що на Миколенка претендував не лише Евертон. Ліверпуль та Манчестер Юнайтед у попередні роки теж стежили за динамівцем.