Екстренер Шахтаря готовий очолити збірну Росії після провалу на Євро-2020

Колишній тренер Шахтаря та Роми Паулу Фонсека відкритий до нових пропозицій. Спеціаліст готовий розглянути варіант збірної Росії.

Відкритий до пропозицій

Португальський спеціаліст готовий розглянути усі пропозиції щодо майбутньої тренерської кар'єри. Паулу Фонсека не виключає можливість очолити російську збірну. Про це повідомив агент португальського фахівця Марку Абреу.

Цікаво Тренер Росії бачить "світло у кінці тунелю" після ганебного вильоту збірної з Євро-2020

Фонсека – професійний наставник, який готовий працювати там, де він отримає повну довіру від керівництва та необхідні умови для роботи.

Якби з Російського футбольного союзу (РФС) подзвонили мені і надали щось, я б однозначно передав це моєму клієнту. Паулу був би готовий обговорити це питання, ми могли б поговорити, і не виникло б жодних проблем. Росія могла б бути непоганим варіантом для продовження кар'єри. Але ніхто з РФС зі мною не зв'язувався,

– заявив Абреу.

Росія завершила Євро-2020 з однією перемогою та вилетіла з турніру. У пасиві команди Станіслава Черчесова дві ганебні поразки від Бельгії (3:0) та Данії (1:4). Лише у другому турі росіяни ледь обіграли фінів (0:1). Російська збірна втретє поспіль не виходить у плей-офф чемпіонату Європи.