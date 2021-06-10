Обмін тренерами

Керівництво англійського клубу хоче бачити на тренерському містку команди португальського фахівця Паулу Фонсеку. Сторони вже ведуть перемовини. Цікаво, що екстренер Тоттенхема Жозе Моурінью очолив вже колишній клуб Паулу Фонсеки Рому.

До теми Тоттенхем відмовив Антоніо Конте

Фонсека не приховував, що мріє очолити клуб із АПЛ. Тепер він за крок до втілення своїх планів. Йдеться про трирічний контракт із англійцями або за формулою "2+1" (2-річна угода та автоматична пролонгація її ще на один рік).

Раніше повідомляли, що португальський тренер може очолити італійське Сассуоло або англійський Евертон. Антоніо Конте пропонував свою кандидатуру "шпорам". Одна з причин рішення Тоттенхема відмовити італійському фахівцю – у сторін були серйозні розбіжності з фінансових умов угоди.