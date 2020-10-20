Колишній форвард збірної України Андрій Воронін, який проживав останні роки у Дюссельдорфі, пояснив, чому він прийняв пропозицію московського "Динамо" увійти до тренерського штабу цієї команди.

Воронін прокоментував "ТаТоТаке" повернення в Динамо Москва в якості асистента головного тренера. Легенда збірної України погодився увійти до тренерського штабу Сандро Шварца.

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Під час кваліфікації до ЧС-2018 мені подзвонив старий товариш по збірній України Андрій Шевченко і запропонував допомогти національній команді скаутинговою роботою. Я був радий співпрацювати з рідної збірної, після чого чекав офіційного призначення,

– сказав ексгравець збірної України.

Воронін розповів, що у нього зберігся канал зв'язку з радою директорів московського "Динамо".

"Зараз же досить несподівано надійшла пропозиція увійти в німецький тренерський штаб московського "Динамо" на чолі з Сандро Шварцем, з яким 20 років тому ми три роки грали в "Майнці". Оскільки дзвінка з Києва я втомився чекати, а "Динамо" для мене команда не чужа – тут я закінчував свою кар'єру – вирішив дати згоду. З радістю повчуся у професіоналів і допоможу людям, які поставилися до мене з довірою", – підсумував Андрій Воронін

Тренерська кар'єра Вороніна

У січні 2017 року Воронін очолив німецький клуб "Бюдеріх". На чолі клубу він провів 15 поєдинків, у яких команда здобула 6 перемог, ще двічі грала у нічию та 7 разів поступалась суперникам.

Український фахівець покинув посаду вже через пів року. Андрій Воронін з особистих причин мав пропустити останній місяць підготовки і перші чотири матчі футбольної команди в новому сезоні. Через це, за словами менеджера клубу Дірка Хаусвальда, було припинено співпрацю з українським фахівцем. Ще однією причиною звільнення могли стати погані виступи команди.