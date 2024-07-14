13 липня у Парижі відбувся марш пам'яті вбитих українських спортсменів. Його організував Союз українців Франції за підтримки Світового Конгресу Українців.

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Вбиті Росією спортсмени могли представляти Україну на Олімпіаді

У марші столицею Франції взяли участь понад 1000 людей. Окрім українців до ходи долучилися французи, грузини, поляки, литовці, естонці та представники сирійської й іранської опозицій.

Учасники маршу одягли футболки з іменами вбитих 488 українських атлетів. Люди різних національностей об'єдналися, щоб нагадати про страждання України, яка третій рік веде війну проти агресора.

Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний під час виступу вказав, що боксер Максим Галінічев, стрільці Іван Бідняк та Єгор Кігітов, дзюдоїст Станіслав Гуленков та важкоатлет Олександр Пелешенко могли взяти участь в Олімпійських іграх, якби їх не вбили російські загарбники.

Вбиті Росією українські атлети мали усі шанси представити Україну у Парижі, проте їх вбила Росія. Тепер вбиті українські атлети стали частиною Небесної команди, яка назавжди разом з нами,

– зазначив Бідний.

Також промови виголосили представники французької влади та української громади. Заступник мера 19-го округу Парижа Франсуа Бешіо закликав відсторонити російських атлетів від участі в Олімпіаді.

Марш пам'яті вбитих українських спортсменів / фото Мінспорту

Україна візьме участь в Олімпіаді