Олімпійська надія України: ексклюзив із найкращою стрибункою у висоту у світі Ярославою Магучіх

Ярослава Магучіх – одна з найталановитіших стрибунок у висоту у світі. Українська легкоатлетка ексклюзивно для Спорт 24 розповіла про найближчі старти, ідеальну роботу з Тетяною Степановою та головну суперницю у секторі.

Мрії Магучіх, які втілюються у реальність

19-річна Ярослава Магучіх на кожних нових змаганнях не перестає приємно дивувати прихильників легкої атлетики. Хоча сама спортсменка не називає свій шлях у атлетиці дуже стрімким.

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Все почалось із того, коли Ярослава у дитинстві вперше зустрілась із легко атлетикою. В 11 років дівчина вже почала тренуватись під керівництвом Степанової Тетяни Володимирівни, з якою співпрацює до сьогодні. Дівчина зізнається, що класно, коли її вважають топовою стрибункою у висоту у світі.

турнірі UdinJump у словацькій Банській-Бистриці українка святкувала перемогу, взявши планку на висоті 2.06. Після змагань шведка Кайса Бергквіст – чинна володарка світового рекорду зі стрибків у висоту в приміщенні (2.08) відверто розповіла , що вважає Магучіх однією з найбільш талановитих спортсменок сучасності, якій до снаги підкорювати планку на висоті навіть вище 2.10 метри.

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Ідеальний тандем з Тетяною Степановою

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Чи можна назвати тандем Ярослави Магучіх та Тетяни Степанової ідеальним? Легкоатлетка переконана, що їх взаєморозуміння – неймовірне.

Наша спільна робота втілюється у моїх чудових результатах, які з кожним роком стають лише кращими. Добре пам'ятаю, як вперше зустріла Тетяну Володимирівну. Вона прийшла працювати у ДЮСШ №3. Тетяна Володимирівна принесла багато нового у мої тренування. Тепер ми все вдосконалюємо, працюємо над помилками та втілюємо мрії у реальність,

– розповіла Магучіх.

У січні 2019 року Тетяна Степанова отримала почесне звання "Заслуженого тренера України" за виховання Ярослави Магучіх. Тренерка має стаж роботи понад 30 років.

Головна суперниця та українська боротьба у секторі

Майже перед кожними змаганнями молоду легкоатлетку з Дніпра вважають фавориткою змагань. Звідки Ярославі вдається черпати стільки мотивації для все кращих виступів на турнірах? Магучіх зізналась, що ніколи не звертає уваги на попередні прогнози: "Головне завдання на кожному турнірі – показати якнайкращий результат. Поборотись із собою у секторі та підкорити планку".

В одному з інтерв'ю Магучіх розповідала, що любила колись спостерігати за виступами Юлії Левченко. Ярослава постійно дивувалась, як землячці вдається показувати такі результати. Тепер же 19-річна стрибунка у висоту легко конкурує на рівні з не менш талановитою землячкою.

Не думала, що мені вдасться створити конкуренцію Юлі. У ранньому віці взагалі думала, що буду спеціалізувати на бігу через бар’єри, але стрибки у висоту сильно запали у мою душу. Тому зараз обоє просто насолоджуємось своєю роботою,

– сказала спортсменка.

Часто українські прихильники стрибків у висоту можуть побачити тріо Магучіх / Левченко / Геращенко у боротьбі за "золото". Ярослава заявила, що ніколи не дивиться на суперниць у секторі. Їй не потрібно якось додатково налаштовуватись на боротьбу проти інших українок.

Моя головна конкурентка – планка. Саме від неї залежить мій результат. Хоча звичайно приємно, коли у нашій країні така потужна конкуренція між дівчатами. Результати Юлі та Іри додають ще більше мотивації та сил, щоб покращувати свої результати та стрибати ще вище,

– зазначила Ярослава.

Підготовка до Олімпіади та омріяна висота

Єдина ціль – 2,09 метри. Цей результат є світовим рекордом.

Цікаво, що Ярослава у дитинстві була активною дитиною та багато чим займалась. Тому могла навіть не зустрітись з легкою атлетикою. Українка захоплювалась малювання, тому швидше за все змогла б знайти себе у іншій сфері, а не лише спортивній.

Дуже радію, що знайшла себе у легкій атлетиці. Вона стала моєю роботою, яка перетворилась у хобі. Кажуть, якщо ти знайдеш роботу від якої отримуватимеш насолоду та кайф, то у житті не пропрацюєш жодного дня. Мені вдалось втілити такі слова у реальність,

– радіє 19-річна спортсменка.

А як щодо спортивних страхів? У Магучіх їх немає. На її думку, у спорті не повинно бути страхів. Великий адреналін, який огортає все тіло, на змаганнях відкидає усі страхи та зайві думки у сторону. Однак, якщо якийсь страх таки з'являється, тоді його відразу потрібно перебороти.

Попереду Олімпійські ігри у Токіо, де українські вболівальники сподіваються побачити Ярославу на п'єдесталі. Зараз легкоатлетка готується до найголовнішого старту у житті кожного спортсмена. Щоправда, перед поїздкою у Японію на стрибунку чекає ще ряд виступів: "21 травня буду виступати у Дессау (Німеччина), а вже 23 травня візьму участь у Діамантовій лізі. Після цього будемо далі цілеспрямовано готуватись до Олімпіади. Можливо, будуть ще якісь виступи, але наразі точно невідомо".

Зверніть увагу! Олімпійські ігри відбудуться з 23 липня до 8 серпня 2021 року у Токіо (Японія). На Паралімпійських іграх спортсмени змагатимуться за нагороди з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.

Востаннє українська стрибунка виходила у сектор ще у березні 2021 року. Коли у польському Торуні боротьба за "золото" розгорілась між двома українками – Магучіх та Геращенко. Ярослава взяла висоту 2.00, яка не підкорилась її землячці.

Магучіх єдиною продовжила змагання та поставила висоту 2.07, яка є рекордом чемпіонату Європи. Однак усі спроби були невдалими. Легкоатлетка з Дніпра стала чемпіонкою Європи.​

Соцмережі, які додатково популяризують спорт

Магучіх – одна з українських спортсменів, які найбільш активно ведуть свої сторінки у соцмережах. Ярослава впевнена, що вони допомагають додатково популяризувати ті види спорту, які не так часто можна подивитись по телебаченню.

"У нашому столітті популяризації спорту дуже допомагають соціальні мережі. Багато вболівальників та людей далеких від спорту проводять свій вільний час у інтернеті, де можуть побачити наші сторінки, результати та змагання. Багато людей підписуються на тебе, стежать за твоїми виступами та зацікавлюються іншими видами спорту. Зараз без цього ніяк. Тому багато спортсменів лише зацікавлені у тому, щоб активно показувати своє спортивне життя таким, яким воно є насправді", – підсумувала Ярослава.

Досягнення Ярослави Магучіх / Інфографіка Спорт 24