Чорноморець планує підписати вихованця Тоттенхема: англієць вже приїхав в Одесу

22-річний Родель Річардс може посилити напад команди Романа Григорчука. Форвард є гравцем Ворскли, але за полтавців так і не заграв.

Українські клуби продовжують готуватись до поновлення сезону УПЛ. Одеський Чорноморець, як і більшість інших наших команд, проходив збори у Туреччині, але вже повернувся додому.

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Тренер Роман Григорчук продовжує шукати варіанти для підсилення команди взимку. Як стало відомо ЗМІ, на перегляді у Чорноморці перебуває вихованець Тоттенхема.

Мова про нападника Роделя Річардса. 22-річний футболіст прибув на тренувальну базу одеситів та готується взяти участь у кількох спарингах. Саме після цього тренерський штаб визначить подальшу долю гравця.

Відзначимо, що Річардс народився у Лондоні та навчався в академії Тоттенхема до 2021 року. У складі "шпор" гравець виступав лише у другій Прем'єр-лізі на рівні команд U-23, забивши шість м'ячів у 27 іграх.

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Також на його рахунку 5 голів у шести матчах АПЛ U-18. Минулого року Родель перейшов у болгарський Хебар, але не зіграв за команду ані матчу. Влітку 2022-го нападник підписав трирічний контракт із Ворсклою, проте за полтавців відіграв лише 7 хвилин.