Ексгравець Динамо розповів про спортсменів, які беруть до рук зброю під час війни в Україні

Все більше спортсменів стає на захист України. Колишній футболіст Динамо та збірної України Віктор Леоненко висловив свою думку щодо атлетів, які кидають спорт та беруть до рук зброю.

Леоненко: Спортсмени мають бути на своїх місцях

Футбольний експерт вважає, що спортсмени повинні приносити перемогу Україні на своєму спортивному фронті, а не військовому. Віктор Леоненко запитував Олександра Алієва, який подався у тероборону, чи вміє той хоча б стріляти.

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На думку колишнього динамівця, гравці, які продовжують представляти Україну на футбольному полі, зроблять значно більше для країни, ніж ті, які йдуть воювати.

Він поставив у приклад Олександра Усика, який був у теробороні, а тепер поїхав у Чехію, щоб розпочати підготовку до реваншу проти Ентоні Джошуа.

Спортсмени мають бути на своїх місцях. Я в Алієва запитав: «Ти хоч з автомата вмієш стріляти?». Аби з пістолета ще, але з автомата – це ж не так просто. Це треба тренуватися, можна і собі в ногу вистрілити. Справа не в тому, що ти сміливий чи не сміливий. Я говорю про професіоналізм. Зозуля, Зінченко, Ярмоленко зроблять більше у своїх країнах. Краще, звісно, ​​на своїх місцях бути. Ось яка від них тут користь? Саня Усик тут був, він поїхав зараз битися. Найімовірніше, він більше для країни зробить, особливо якщо переможе,

– сказав Леоненко.

До слова, Андрій Богданов склав присягу на вірність українському народу. Гравець Колоса заявив, що поки в Україні йде війна, то він навіть думати про футбол не буде.

Що відомо про Віктора Леоненка