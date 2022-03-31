Ексгравець Динамо розповів про спортсменів, які беруть до рук зброю під час війни в Україні
Джерело:"Футбол 1/2/3"
Все більше спортсменів стає на захист України. Колишній футболіст Динамо та збірної України Віктор Леоненко висловив свою думку щодо атлетів, які кидають спорт та беруть до рук зброю.
Леоненко: Спортсмени мають бути на своїх місцях
Футбольний експерт вважає, що спортсмени повинні приносити перемогу Україні на своєму спортивному фронті, а не військовому. Віктор Леоненко запитував Олександра Алієва, який подався у тероборону, чи вміє той хоча б стріляти.
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На думку колишнього динамівця, гравці, які продовжують представляти Україну на футбольному полі, зроблять значно більше для країни, ніж ті, які йдуть воювати.
Він поставив у приклад Олександра Усика, який був у теробороні, а тепер поїхав у Чехію, щоб розпочати підготовку до реваншу проти Ентоні Джошуа.
Спортсмени мають бути на своїх місцях. Я в Алієва запитав: «Ти хоч з автомата вмієш стріляти?». Аби з пістолета ще, але з автомата – це ж не так просто. Це треба тренуватися, можна і собі в ногу вистрілити. Справа не в тому, що ти сміливий чи не сміливий. Я говорю про професіоналізм. Зозуля, Зінченко, Ярмоленко зроблять більше у своїх країнах. Краще, звісно, на своїх місцях бути. Ось яка від них тут користь? Саня Усик тут був, він поїхав зараз битися. Найімовірніше, він більше для країни зробить, особливо якщо переможе,
– сказав Леоненко.
До слова, Андрій Богданов склав присягу на вірність українському народу. Гравець Колоса заявив, що поки в Україні йде війна, то він навіть думати про футбол не буде.
Що відомо про Віктора Леоненка
- За часів футбольної кар'єри пограв у країні-окупанта.
- Із 1998 року переїхав в Україні, де виступав за Динамо та Закарпаття.
- Якраз Закарпаття стало останнім клубом у футбольній кар'єрі Леоненка. У 2022 році повішав бутси на цвях.
- Після кар'єри працює футбольним експертом.