Богданов: Моя совість не дозволить грати у такий час у футбол

Футболіст центральної ланки Колоса одним із перших відклав бутси у сторону та взяв до рук зброю, щоб боронити Україну від російської орди. Андрій Богданов запевнив, що не збирається покидати рідну країну заради продовження футбольної кар'єри.

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Гравець служить у територіальній обороні Києва. Півзахисник ковалівського клубу висловив свою патріотичну позицію.

Як це виглядає дограти чемпіонат закордоном? Я для себе вирішив: поки війна не закінчиться про жодний футбол я навіть і думати не буду. Навіть якщо десь вони там зберуть чемпіонат – у Бразилії чи де вони хочуть, я нікуди не поїду. Це моя позиція. Як можна їхати десь грати? Моя совість не дозволить грати у такий час у футбол,

– сказав футболіст.

"Про футбол і мови не може бути"

Богданов заявив, що не бачить шляху для футболу, поки у цілій Україні йде повномасштабна війна. Гравець Колоса не став говорити за усіх футболістів, які грали в УПЛ, але він нікуди не збираєтьсся переходити для ігрової практики чи підтримки форми.

Скажу за себе: я не поїду. Про футбол і мови не може бути. Хтось зараз тренується, готується. Я не знаю, до яких чемпіонатів вони готуються. Може просто підтримують форму. Для мене футболу на цьому етапі немає. Звісно, ​​хотілося б ще пограти. Відійти від війни та ще "попилити" пару років,

– відповів Богданов.