Ексфутболіст збірної України привітав російських колег відео з Путіним

Український ексфутболіст Олег Міщенко, який у сезоні 2016-2017 виступав за російський Амкар, привітав своїх колег з Новим роком. Він поширив відео з виступом президента Російської Федерації.

Ексгравець збірної України осоромився в мережі

Міщенко вирішив привітати своїх друзів з Новим роком. Ексфутболіст поширив у мережі ролик з новорічним привітанням Володимира Путіна.

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До відео він додав підпис "З Новим роком, брати!". У колишнього футболіста обмежений доступ до інстаграму, проте ролик все одно опинився у вільному доступі.

Відео привітання

Ексгравець молодіжної та юнацької збірних України тегнув росіян Брайана Ідову, Дмитра Хомича, Михайла Костюкова, Роланда Гіголаєва та Георгія Джикiю. Усі ці футболісти виступали за російський Амкар у 2016-му році.

Кар'єра Міщенка