Ексфутболіст збірної України подарував військовим автомобіль та годує тероборону
Джерело:"Футбол 1/2/3"
Колишній футболіст Чорноморця Кирило Ковальчук розповів, як допомагає українській армії наближати перемогу України у війні проти Росії. Ексгравець робить дуже багато для ЗСУ.
Ковальчук: Довелося віддати усе
35-річний Кирило Ковальчук робить велику справу. Колишній футболіст віддав власну автівку у користування військовій частині. Ресторан одесита годує хлопців, які вступили у територіальну оборону. Але і це не все, чим допомагає армії Ковальчук.
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Подарував одну машину військовій частині, допомагаємо всім, що можемо. Ми годуємо тероборону їжею, що залишилася у моєму ресторані. Їди було, напевно, на 10 тисяч доларів, тож довелося все віддати. Також віддав для тероборони шезлонги, бо людям холодно спати на постах,
– розповів ексфутболіст збірної України.
"У всіх одна мета – швидше перемогти"
Колишній гравець Чорноморця щиро радіє згуртованості українців, які з 24 лютого здивували увесь світ. Ковальчук додав, що зараз в українського народу лише одна ціль – перемогти окупантів.
"Тішить, що в цій ситуації всі дуже згуртувалися. Напевно, в цьому і є наша сила: у тому, що ми є єдині. У всіх одна мета – щоб швидше перемогти. Саме перемогти, бо назад відступати ніхто не хоче. Завдання лише одне – перемогти. Звичайно, хочеться, щоб це було швидше, але розуміємо, що противник використовує протизаконні засоби", – відповів півзахисник.
Що відомо про Кирила Ковальчука
- Колишній центральний півзахисник, який встиг пограти в Україні, Туреччині, Казахстані, Молдові та ворожій Росії.
- Останнім клубом у кар'єрі Ковальчука був казахстанський Ордабаси.
- В Україні пограв за Дніпро-2, Таврію, Чорноморець та Металіст. У країні-агресора двічі виступав за Томськ.
- За кар'єру провів 294 матчі, у яких забив 12 голів та зробив 7 асистів.