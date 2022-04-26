Ковальчук: Довелося віддати усе

35-річний Кирило Ковальчук робить велику справу. Колишній футболіст віддав власну автівку у користування військовій частині. Ресторан одесита годує хлопців, які вступили у територіальну оборону. Але і це не все, чим допомагає армії Ковальчук.

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Подарував одну машину військовій частині, допомагаємо всім, що можемо. Ми годуємо тероборону їжею, що залишилася у моєму ресторані. Їди було, напевно, на 10 тисяч доларів, тож довелося все віддати. Також віддав для тероборони шезлонги, бо людям холодно спати на постах,

– розповів ексфутболіст збірної України.

"У всіх одна мета – швидше перемогти"

Колишній гравець Чорноморця щиро радіє згуртованості українців, які з 24 лютого здивували увесь світ. Ковальчук додав, що зараз в українського народу лише одна ціль – перемогти окупантів.

"Тішить, що в цій ситуації всі дуже згуртувалися. Напевно, в цьому і є наша сила: у тому, що ми є єдині. У всіх одна мета – щоб швидше перемогти. Саме перемогти, бо назад відступати ніхто не хоче. Завдання лише одне – перемогти. Звичайно, хочеться, щоб це було швидше, але розуміємо, що противник використовує протизаконні засоби", – відповів півзахисник.

Що відомо про Кирила Ковальчука