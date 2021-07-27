Ексфутболіст Олександрії сів п'яним за кермо і оголився, знімаючи себе на телефон: фото

Колишнього футболіста Олександрії Давіда Янчика раніше називали "польським Руні", однак зараз він йому відповідає хіба що по участі в різного роду скандальних ситуаціях.

Форвард польської ЛЗС П'єтровка у відео заявив, що "дуже п'яний і його це влаштовує", після чого футболіст вирішив, що епатажу не вистачає – і оголив свою "п'яту точку", показавши світу сідниці.

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Що відомо про Янчика