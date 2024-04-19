"Зробили цапа-відбувайла": ексфорвард збірної Англії прокоментував хейт на адресу Зінченка

У сезоні-2023/2024 Олександр Зінченко втратив стабільне місце в основному складі Арсенала. Окрім цього українець почав отримувати більше критики на свою адресу.

В останньому домашньому матчі АПЛ проти Астон Вілли його освистала частина фанатів Арсенала. Після цього щодо виступів українця негативно висловився легенда "канонірів" Девід Сімен.

Читайте також "Буде грати краще": тренер Арсенала прокоментував свист уболівальників на адресу Зінченка

Чемпіон АПЛ став на захист Зінченка

Таку неприємну ситуацію навколо Олександра Зінченка прокоментував колишній форвард збірної Англії Кріс Саттон. Він вважає, що український футболіст не заслужив такої великої кількості критики на свою адресу.

Ці нападки на Зінченка явно несправедливі. Насправді я терпіти не можу такі речі. Але в історії футболу завжди були цапи-відбувайли, завжди когось роблять винним. Зараз цю роль відвели Зінченку. Чомусь вирішили, що саме він повинен узяти на себе всю провину за погану форму Арсенала – з нього в даній ситуації зробили цапа-відбувайла,

– сказав Саттон.

Колишній футболіст Челсі зауважив, що до частини фанатів Арсенала також мають бути питання, адже вони не завжди залишаються з командою, коли в неї виникають проблеми.

Я не буду говорити про всіх фанатів Арсенала, але до деяких із них питань не менше, ніж до команди: вони дуже запальні, але, з іншого боку, були з них ті, хто на останніх матчах не спромігся залишитися на трибунах до кінця гри. А щодо критики, то вболівальники повинні пам'ятати, що так чи інакше, але Арсенал провів хороший сезон,

– додав англієць.

Зазначимо, що Арсенал не може перемогти в останніх трьох матчах. Команда вилетіла з Ліги чемпіонів, поступившись у чвертьфіналі Баварії, та втратила лідерство в АПЛ. Наразі "каноніри" відстають від Манчестер Сіті на 2 залікові пункти за 6 турів до кінця чемпіонату.

Хто такий Кріс Саттон

Англійський центрфорвард, який ставав найкращим бомбардиром АПЛ у сезоні-1997/1998

На клубному рівні виступав за Селтік, Блекберн, Челсі, Норвіч, Бірмінгем й Астон Віллу

З Блекберном у сезоні-1994/1995 сенсаційно виграв АПЛ

Також здобув 8 титулів у складі Селтіка

Закінчив кар'єру у 2007 році.

. У сезоні-2023/2024 Олександр Зінченко провів 33 матчі за Арсенал у всіх турнірах, в яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.