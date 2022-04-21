Ексчемпіона світу з боксу в шести вагових категоріях звинуватили у зґвалтуванні

Проти колишнього чемпіона світу Оскара Де Ла Хойї та його бренду текіли Casa Mexico подали цивільний позов. Про це повідомляє ESPN.

Друге звинувачення для боксера

Ексбоксера звинуватили у зґвалтуванні жінки. Колишня співробітниця Casa Mexico повідомила, що Де Ла Хойя двічі піддав її домаганням та сексуальному насильству.

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За словами жінки, це сталося у березні 2020 року, коли Casa Mexico організувала корпоративний захід у Мексиці. Співробітниця компанії розповіла, що Де Ла Хойя вночі постукав у двері її готельного номера. 49-річний американець прийшов до неї зі спущеними до щиколоток штанами, запевняє жінка.

Вона стверджує, що він увірвався до кімнати та ліг у її ліжко. Колишня співробітниця зіштовхнула його і відвела назад до його кімнати.

На наступний ранок, жінка пішла до кімнати відомого у минулому боксера, щоб розбудити його, оскільки він не з’явився на заплановану зустріч.

За її словами, тоді Де Ла Хойя затягнув її у свою постіль та зґвалтував.

Незабаром після повернення до Лос-Анджелеса жінка розповіла, що відвідала корпоративну вечірку в ресторані, після чого кілька людей опинилися в будинку Де Ла Хойї.

Коли ексбоксер був наодинці з жінкою, вона стверджує, що він "витягнув секс-іграшку з колекції, яка зберігається в його будинку". Де Ла Хойя "насильно вставив їй у тіло секс-іграшку", розповіла колишня його працівниця.

Позов стосується також і Casa Mexico, бо потерпіла повідомляє, що сказала про ці випадки керівництву компанії, проте з їхнього боку не було ніякої реакції. Сам боксер заперечує свою провину.

Подібні звинувачення на адресу боксера

У 2019 році колишнього чемпіона світу вже звинувачували у сексуальному насильстві щодо 29-річної жінки, яка перебувала з ним у стосунках.

Вона звинуватила Оскара у насильстві, зокрема за гендерними ознаками, побоями, а також у провокуванні емоційного стресу.

Але захист де ла Хойї спростував звинувачення, заявивши, що жінка хоче заробити на імені успішного боксера та бізнесмена, чиї статки оцінюються приблизно у 200 млн доларів.

Оскара Де Ла Хойї – колишній чемпіон світу з боксу в шести вагових категоріях. У 1992 році він виборов олімпійське "золото".