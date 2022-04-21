Второе обвинение для боксера

Эксбоксера обвинили в изнасиловании женщины. Бывшая сотрудница Casa Mexico сообщила, что Де Ла Хойя дважды подверг ее притязаниям и сексуальному насилию.

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По словам женщины, это произошло в марте 2020 года, когда Casa Mexico организовала корпоративное мероприятие в Мексике. Сотрудница компании рассказала, что Де Ла Хойя ночью постучался в дверь ее гостиничного номера. 49-летний американец пришел к ней со спущенными в щиколотки брюками, уверяет женщина.

Она утверждает, что он ворвался в комнату и лег в ее кровать. Бывшая сотрудница столкнула его и отвела в его комнату.

На следующее утро женщина пошла в комнату известного в прошлом боксера, чтобы разбудить его, поскольку он не явился на запланированную встречу.

По ее словам, тогда Де Ла Хойя затащил ее в свою постель и изнасиловал.

Вскоре после возвращения в Лос-Анджелес женщина рассказала, что посетила корпоративную вечеринку в ресторане, после чего несколько человек оказались в доме Де Ла Хойи.

Когда эксбоксер был наедине с женщиной, она утверждает, что он "вытащил секс-игрушку из хранящейся в его доме коллекции". Де Ла Хойя "насильно вставил ей в тело секс-игрушку", рассказала бывшая его работница.

Иск касается также и Casa Mexico, потому что потерпевшая сообщает, что сказала об этих случаях руководству компании, однако с их стороны не было никакой реакции. Сам боксер отрицает свою вину.

Подобные обвинения по адресу боксера

В 2019 году бывшего чемпиона мира уже обвиняли в сексуальном насилии в отношении 29-летней женщины, находившейся с ним в отношениях.

Она обвинила Оскара в насилии, в том числе по гендерным признакам, побоям, а также в провоцировании эмоционального стресса.

Но защита де ла Хойи опровергла обвинения, заявив, что женщина хочет заработать на имени успешного боксера и бизнесмена, чье состояние оценивается примерно в 200 млн долларов.

К слову. Оскара Де Ла Хойи – бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях. В 1992 году он завоевал олимпийское "золото".