Ексгравець НХЛ шокував відвертим зізнанням про сексуальне насильство: він здався поліції

Колишній форвард команди НХЛ Оттава Сенаторз Алекс Форментон здався поліції. Це сталося для пред'явлення звинувачень у справі про сексуальне насильство.

У червні 2018 року в місті Лондон (Онтаріо) трапився інцидент, що розслідується канадською поліцією. Жінка, ім'я якої залишилося невідомим, у 2022 році повідомила, що стала жертвою сексуального насильства від восьми гравців молодіжної збірної Канади, які святкували перемогу на чемпіонаті світу-2018 у готелі.

Дивіться також Повертались зі змагань: юні російські хокеїсти потрапили у смертельну ДТП – жахливі кадри

Що відомо про справу

Ця жінка подала позов проти Федерації хокею Канади (Hockey Canada), юніорської Канадської хокейної ліги (CHL) та восьми гравців, вимагаючи 3.55 мільйона доларів компенсації. Позов викликав скандал і парламентські слухання щодо роботи федерації. Розслідування, яке закрили у 2019 році без звинувачень, відновили.

На початку 2024 року поліція Лондона звернулась до п'ятьох гравців молодіжної збірної Канади із пропозицією здатися для пред'явлення офіційних звинувачень у зв'язку з ймовірним груповим сексуальним насильством.

Єдиним, хто це зробив, став Алекс Форментон, гравець Амбрі-Піотта, що виступає у швейцарському клубі з 2022 року. Його адвокат, Деніел Браун, заявив, що Форментон буде рішуче захищати свою невинуватість. Інші чотири гравці, які залишили свої клуби, також можливо, здаються поліції для пред'явлення звинувачень.

На молодіжному чемпіонаті світу 2018 року Форментон відзначився чотирма очками у семи матчах: два голи та два асисти. Одну з шайб форвард закинув у фіналі проти Швеції (3:1).