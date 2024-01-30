В июне 2018 года в городе Лондон (Онтарио) произошел расследуемый канадской полицией инцидент. Женщина, имя которой осталось неизвестным в 2022 году, сообщила, что стала жертвой сексуального насилия от восьми игроков молодежной сборной Канады, которые праздновали победу на чемпионате мира-2018 в отеле.
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Что известно о деле
Эта женщина подала иск против Федерации хоккея Канады (Hockey Canada) юниорской Канадской хоккейной лиги (CHL) и восьми игроков, требуя 3.55 миллиона долларов компенсации. Иск вызвал скандал и парламентские слушания по поводу работы федерации. Расследование, которое закрыли в 2019 году, без обвинений возобновили.
В начале 2024 года полиция Лондона обратилась к пяти игрокам молодежной сборной Канады с предложением сдаться для предъявления официальных обвинений в связи с предполагаемым групповым сексуальным насилием.
Единственным кто это сделал стал Алекс Форментон игрок Амбри-Пиотта, выступающий в швейцарском клубе с 2022 года. Его адвокат Дэниел Браун заявил, что Форментон будет решительно защищать свою невиновность. Другие четыре игрока, которые покинули свои клубы также возможно сдаются полиции для предъявления обвинений.