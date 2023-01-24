Це великий прогрес у моїй кар'єрі, – Соболь позитивно оцінює перехід у лігу до Маліновського

Український десант у французькій Лізі 1 побільшав. 23 січня Страсбур оголосив про трансфер лівого захисника Брюгге Едуарда Соболя.

Страсбур став четвертим закордонним клубом у кар'єрі 27-річного флангового захисника. Едуард Соболь, який останнім часом втратив місце у заявці Брюгге, позитивно оцінює свій переїзд у Францію.

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Соболь: Я переїжджаю до серйозного клубу та історичного міста

Український футболіст назвав свій перехід у Страсбуром кроком уперед в його кар'єрі.

Це великий прогрес у моїй кар'єрі футболіста та в моєму житті. Я переїжджаю до серйозного клубу та історичного міста. У мене психологія переможця, і я сповнений рішучості віддати все для моєї команди. Я не можу дочекатися, щоб зіграти свій перший матч за Страсбур і відкрити для себе атмосферу "Стад де ла Мено",

– сказав Соболь.

Едуард підписав контракт до 30 червня 2026 року. Брюгге отримало за трансфер українця 2,5 мільйонів євро. До цього зазначалось, що з цієї суми бельгійці отримають 500 тисяч у вигляді бонусів.

Соболь став другим українським гравцем у Лізі 1. Першим із двох став Руслан Маліновський, який 9 січня перебрався в оренду у Марсель, але у контракті є опція обов'язкового викупу українця.

Новий клуб Соболя йде лише на 16-му місці серед 20 клубів Ліги 1, маючи у своєму активі 15 очок.

Кар'єра Едуарда Соболя у Брюгге