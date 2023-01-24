Це великий прогрес у моїй кар'єрі, – Соболь позитивно оцінює перехід у лігу до Маліновського
Джерело:офіційний сайт Страсбура
Український десант у французькій Лізі 1 побільшав. 23 січня Страсбур оголосив про трансфер лівого захисника Брюгге Едуарда Соболя.
Страсбур став четвертим закордонним клубом у кар'єрі 27-річного флангового захисника. Едуард Соболь, який останнім часом втратив місце у заявці Брюгге, позитивно оцінює свій переїзд у Францію.
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Соболь: Я переїжджаю до серйозного клубу та історичного міста
Український футболіст назвав свій перехід у Страсбуром кроком уперед в його кар'єрі.
Це великий прогрес у моїй кар'єрі футболіста та в моєму житті. Я переїжджаю до серйозного клубу та історичного міста. У мене психологія переможця, і я сповнений рішучості віддати все для моєї команди. Я не можу дочекатися, щоб зіграти свій перший матч за Страсбур і відкрити для себе атмосферу "Стад де ла Мено",
– сказав Соболь.
Соболь став другим українським гравцем у Лізі 1. Першим із двох став Руслан Маліновський, який 9 січня перебрався в оренду у Марсель, але у контракті є опція обов'язкового викупу українця.
Новий клуб Соболя йде лише на 16-му місці серед 20 клубів Ліги 1, маючи у своєму активі 15 очок.
Кар'єра Едуарда Соболя у Брюгге
- У липні 2019 року Шахтар віддав Соболя в оренду у Брюгге. Через два роки Едуард повернувся до "гірників". Але вже наступного дня став повноцінним футболістом бельгійського клубу.
- Соболь гарно зарекомендував себе у футболці бельгійців та здобув місце в основі. Однак у сезоні-2022/2023 почав втрачати довіру тренерського штабу.
- Востаннє Едуард з'являвся на футбольному полі ще 6 листопада 2022 року у матчі проти Гента (2:0). Після чого український захисник навіть не потрапляв у заявку Брюгге.
- У футболці бельгійського клубу захисник провів 124 поєдинки.
- У своєму останньому сезоні з Брюгге провів 14 матчів, у яких забив один гол.