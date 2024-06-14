Зробили ставку на молодість: Боруссію Дортмунд очолив 35-річний тренер

Фіналіст Ліги чемпіонів сезону-2023/24 визначився з кандидатурою головного тренера. Один з найтитулованіших клубів Німеччини очолив Нурі Шахін.

Дортмундська Боруссія офіційно оголосила про призначення головним тренером Нурі Шахіна. Відповідна заява з'явилася на сайті "джмелів".

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Боруссія визначилася з головним тренером

35-річний турецький фахівець підписав контракт на три роки. Угода діятиме до літа 2027 року.

На тренерському містку Боруссії Шахін змінив Едіна Терзіча, який несподівано залишив посаду 13 червня. Сезон 2023/24 "джмелі" завершили на п'ятій сходинці Бундесліги. Проте в Лізі чемпіонів сенсаційно зуміли дійти до фіналу, де поступилися мадридському Реалу (0:2).

Що відомо про нового тренера Боруссії