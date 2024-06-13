Головний тренер Боруссії Дортмунд Едін Терзіч 12 червня звернувся до керівництва клубу. Він прийняв рішення покинути пост наставника команди.

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Вакансія тренера в Боруссії Дортмунд відтепер відкрита

Едін Терзіч очолив "джмелів" у 2020 році. Робота в Боруссії Дортмунд стала для нього першим досвідом у тренерській кар'єрі. Під його керівництвом команда завойовувала срібні медалі Бундесліги та зіграла у фіналі Ліги чемпіонів, а також виграла Кубок Німеччини у 2021 році.

Терзіч мав контракт з Боруссією Дортмунд до 2025 року. Однак клуб погодився на дострокове розірвання угоди.

Відзначимо, що у сезоні-2023/2024 Боруссія Дортмунд завершила виступи у Бундеслізі на 5 місці.