Бій на переповненому стадіоні та скромний гонорар: нові деталі поєдинку Усик – Джошуа

Команди Олександра Усика та Ентоні Джошуа обіцяють укласти контракт на титульний бій у найближчі дні. Едді Хірн, промоутер Джошуа, розкрив деякі деталі майбутнього поєдинку.

Дата й місце бою

Едді Хірн заявив, що бій Усика та чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Джошуа відбудеться 18 або 25 вересня. Бій пройде у Лондоні на "Вемблі", або на стадіоні "Тоттенхема".

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Промоутер розповів, що отримав від Олександра Красюка, менеджера Усика, незначні запитання щодо контракту. Він вважає, що вони не завадять поєдинку.

Сьогодні промоутер Усика відповів на контракт з парою незначних питань, які, я думаю, не створюватимуть ніяких проблем. Я думаю, що немає ніяких проблем з поєдинком, він буде наступним,

– запевнив Хірн.

Гонорари боксерів

Промоутер очікує, що бій відвідає 60 – 70 тисяч глядачів. За його словами, кількість глядачів вплине на заробіток боксерів.

Хірн повідомив, що розподіл гонорару буде 80/20 на користь Джошуа.

"Усик не говорив, що хоче боротися за можливість, перше, що він сказав: "Я хочу більше грошей". Але Ей Джей – це джекпот, і це робота. На щастя, керуючий орган вирішив справедливо розділити гонорар 80 на 20", – повідомив Хірн.