Промоутер оголосив дату й місце бою Джошуа – Ф'юрі

13 травня 2021 , 17:11
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Джерело:

Sky Sports

Епопея з організацією поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа наближається до завершення. Промоутер Едді Хірн оголосив дату й місце поєдинку.

Для поєдинку побудують стадіон

Едді Хірн повідомив, що сторони Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа домовилися провести об'єднавчий бій 14 серпня у Саудівській Аравії. Однак офіційного оголошення поєдинку поки немає.

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"Ентоні Джошуа піде на війну з Тайсоном Ф'юрі. У нього є плани повністю його знести. Я вірю, що він саме це і зробить", – сказав Хірн.

Він розповів, що у Саудівській Аравії хочуть побудувати новий стадіон для поєдинку.

Також є варіанти з закритими аренами. У серпні о 23:00 в Саудівській Аравії буде близько 23 градусів. Вони хочуть створити щось дуже, дуже особливе. Минулого разу вони побудували стадіон для бою Енді Руїса-молодшого всього за сім тижнів, і він вміщував 18 000 людей. Це буде аналогічна споруда,
– заявив Хірн.

Він додав, що існує можливість провести бій у приміщенні. Однак у Саудівській Аравії хочуть створити щось особливе.

"Вони хочуть побудувати стадіон тільки для цього бою", – резюмував Хірн.

Що відомо про бій Ф'юрі – Джошуа

  • Чемпіон WBC Ф'юрі та володар титулів WBA, WBO, IBF Джошуа підписали контракт на 2 поєдинки. Та боксери не узгодили дату та місце поєдинку.
  • Боб Арум, представник Ф'юрі, переконаний, що бій не відбудеться. За його словами, Джошуа проведе захист титулу WBO проти Олександра Усика. Натомість Ф'юрі може знову зустрітися з Деонтеєм Уайлдером.
  • Едді Хірн неодноразово повідомляв, що бій відбудеться у Саудівській Аравії. За попередньою інформацією, Ф'юрі відмовляється підписати контракт через фінансові умови.


Ф'юрі – Джошуа / Інфографіка Спорт 24​
 

Автор: Михайло Гема