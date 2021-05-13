Промоутер оголосив дату й місце бою Джошуа – Ф'юрі

Епопея з організацією поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа наближається до завершення. Промоутер Едді Хірн оголосив дату й місце поєдинку.

Для поєдинку побудують стадіон

Едді Хірн повідомив, що сторони Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа домовилися провести об'єднавчий бій 14 серпня у Саудівській Аравії. Однак офіційного оголошення поєдинку поки немає.

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"Ентоні Джошуа піде на війну з Тайсоном Ф'юрі. У нього є плани повністю його знести. Я вірю, що він саме це і зробить", – сказав Хірн.

Він розповів, що у Саудівській Аравії хочуть побудувати новий стадіон для поєдинку.

Також є варіанти з закритими аренами. У серпні о 23:00 в Саудівській Аравії буде близько 23 градусів. Вони хочуть створити щось дуже, дуже особливе. Минулого разу вони побудували стадіон для бою Енді Руїса-молодшого всього за сім тижнів, і він вміщував 18 000 людей. Це буде аналогічна споруда,

– заявив Хірн.

Він додав, що існує можливість провести бій у приміщенні. Однак у Саудівській Аравії хочуть створити щось особливе.

"Вони хочуть побудувати стадіон тільки для цього бою", – резюмував Хірн.

Що відомо про бій Ф'юрі – Джошуа

Чемпіон WBC Ф'юрі та володар титулів WBA, WBO, IBF Джошуа підписали контракт на 2 поєдинки. Та боксери не узгодили дату та місце поєдинку.

Боб Арум, представник Ф'юрі, переконаний, що бій не відбудеться. За його словами, Джошуа проведе захист титулу WBO проти Олександра Усика. Натомість Ф'юрі може знову зустрітися з Деонтеєм Уайлдером.

Едді Хірн неодноразово повідомляв, що бій відбудеться у Саудівській Аравії. За попередньою інформацією, Ф'юрі відмовляється підписати контракт через фінансові умови.



Ф'юрі – Джошуа / Інфографіка Спорт 24​

