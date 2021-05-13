Промоутер оголосив дату й місце бою Джошуа – Ф'юрі

Епопея з організацією поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа наближається до завершення. Промоутер Едді Хірн оголосив дату й місце поєдинку.
Для поєдинку побудують стадіон
Едді Хірн повідомив, що сторони Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа домовилися провести об'єднавчий бій 14 серпня у Саудівській Аравії. Однак офіційного оголошення поєдинку поки немає.
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"Ентоні Джошуа піде на війну з Тайсоном Ф'юрі. У нього є плани повністю його знести. Я вірю, що він саме це і зробить", – сказав Хірн.
Він розповів, що у Саудівській Аравії хочуть побудувати новий стадіон для поєдинку.
Також є варіанти з закритими аренами. У серпні о 23:00 в Саудівській Аравії буде близько 23 градусів. Вони хочуть створити щось дуже, дуже особливе. Минулого разу вони побудували стадіон для бою Енді Руїса-молодшого всього за сім тижнів, і він вміщував 18 000 людей. Це буде аналогічна споруда,
– заявив Хірн.
Він додав, що існує можливість провести бій у приміщенні. Однак у Саудівській Аравії хочуть створити щось особливе.
"Вони хочуть побудувати стадіон тільки для цього бою", – резюмував Хірн.
Що відомо про бій Ф'юрі – Джошуа
- Чемпіон WBC Ф'юрі та володар титулів WBA, WBO, IBF Джошуа підписали контракт на 2 поєдинки. Та боксери не узгодили дату та місце поєдинку.
- Боб Арум, представник Ф'юрі, переконаний, що бій не відбудеться. За його словами, Джошуа проведе захист титулу WBO проти Олександра Усика. Натомість Ф'юрі може знову зустрітися з Деонтеєм Уайлдером.
- Едді Хірн неодноразово повідомляв, що бій відбудеться у Саудівській Аравії. За попередньою інформацією, Ф'юрі відмовляється підписати контракт через фінансові умови.