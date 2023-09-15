Ветерани у топі: EA SPORTS FC 24 представив рейтинги гравців Динамо та Шахтаря

Найпопулярніший футбольний симулятор оцінив гравців, котрі виступають в українських грандах. Ветерани команд залізли на верхівки рейтингу.

EA SPORTS FC 24 представив рейтинги гравців Динамо та Шахтаря. На жаль, колективи отримали далеко на найкращі показники.

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Потрібно прогресувати

У популярній серії ігор FIFA, котра переросла у EA SPORTS FC 24 будуть представлені всього два українських колективи, котрі є лицем нашого футболу на міжнародній арені, а саме Динамо та Шахтар. Симулятор представив рейтинги гравців, які захищають кольори грандів України.

Зокрема, найсильнішими у стані "бобрів" вважають Миколу Шапаренка (77), Віталія Буяльського (76) та Андрія Ярмоленка із Георгієм Бущаном (по 75). Серед "гірників" виділили Тараса Степаненко (78), Ярослава Ракіцького (77), Миколу Матвієнка (76), та Артема Бондаренко із Георгієм Судаковим (по 75). Це єдині гравці з обох команд, які отримали "золоті" картки, що робить Динамо та Шахтар посередніми командами у грі.

Практично жоден топовий гравець грандів не зазнав прогресу у порівнянні із FIFA 23, оскільки їхні показники або залишились на місці, або навіть трішки погіршились. Відзначити лиш варто молодих півзахисників Шахтаря Георгія Судакова та Артема Бондаренка, які після крайнього оцінювання покращили свій рейтинг аж на 10 пунктів (мали по 65).

Найгіршими серед динамівців стали Назарій Волошин, Решат Рамадані, Навін Малиш, Самба Діалло, Валентин Моргун та Денис Ігнатенко (усіх оцінили у 60). У донецькому колективі найнижчі оцінки отримали Олег Очеретько, Деніл Кастілло (по 63), Богдан В'юнник (62) та Тимур Пузанков (60).

Рейтинги усіх гравців Динамо та Шахтаря / інстаграм українських грандів

Топ українців у всіх серіях FIFA (без повторювань футболістів)

Михайло Мудрик – 97 (Челсі, FIFA 23, FUTTIES)

Андрій Шевченко – 96 (ікона, FIFA 23, серія Cover Star Icon)

Андрій Ярмоленко – 94 (Вест Хем, FIFA 21, SUMMERSTARSTEAM2)

Марлос – 93 (Шахтар, FIFA 18, TOTS-ROTW)

Олександр Зінченко – 92 (Арсенал, FIFA 23, PREMIERLEAGUETOTS)

Мораєс – 92 (Шахтар, FIFA 20, ROTW TOTSSF)

Віктор Циганков – 92 (Динамо, FIFA 19, ROW TOTS)

Віталій Буяльський – 90 (Динамо, FIFA 22, ROTW TOTS)

Стали також відомі показники і деяких українських гравців, котрі виступають у іноземних чемпіонатах. Зокрема, Михайла Мудрика з Челсі оцінили у 75, а Андрія Луніна із Реалу у 74, що зробило голкіпера футболіста із найменшим рейтингом у команді.