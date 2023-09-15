EA SPORTS FC 24 представив рейтинги гравців Динамо та Шахтаря. На жаль, колективи отримали далеко на найкращі показники.

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Потрібно прогресувати

У популярній серії ігор FIFA, котра переросла у EA SPORTS FC 24 будуть представлені всього два українських колективи, котрі є лицем нашого футболу на міжнародній арені, а саме Динамо та Шахтар. Симулятор представив рейтинги гравців, які захищають кольори грандів України.

Зокрема, найсильнішими у стані "бобрів" вважають Миколу Шапаренка (77), Віталія Буяльського (76) та Андрія Ярмоленка із Георгієм Бущаном (по 75). Серед "гірників" виділили Тараса Степаненко (78), Ярослава Ракіцького (77), Миколу Матвієнка (76), та Артема Бондаренко із Георгієм Судаковим (по 75). Це єдині гравці з обох команд, які отримали "золоті" картки, що робить Динамо та Шахтар посередніми командами у грі.

Цікаво. Практично жоден топовий гравець грандів не зазнав прогресу у порівнянні із FIFA 23, оскільки їхні показники або залишились на місці, або навіть трішки погіршились. Відзначити лиш варто молодих півзахисників Шахтаря Георгія Судакова та Артема Бондаренка, які після крайнього оцінювання покращили свій рейтинг аж на 10 пунктів (мали по 65).

Найгіршими серед динамівців стали Назарій Волошин, Решат Рамадані, Навін Малиш, Самба Діалло, Валентин Моргун та Денис Ігнатенко (усіх оцінили у 60). У донецькому колективі найнижчі оцінки отримали Олег Очеретько, Деніл Кастілло (по 63), Богдан В'юнник (62) та Тимур Пузанков (60).

Рейтинги усіх гравців Динамо та Шахтаря / інстаграм українських грандів

До речі. Стали також відомі показники і деяких українських гравців, котрі виступають у іноземних чемпіонатах. Зокрема, Михайла Мудрика з Челсі оцінили у 75, а Андрія Луніна із Реалу у 74, що зробило голкіпера футболіста із найменшим рейтингом у команді.

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