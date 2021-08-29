Дзюдоїст Назаренко здобув ювілейну 10 "бронзу" України на Паралімпіаді

Десята "бронза" у скарбничку Україна на Паралімпіаді покладена. Її здобув дзюдоїст Олександр Назаренко.

Ювілейна "бронза" України

Олександр Назаренко боровся у бронзовому фіналі Паралімпійських ігор у Токіо. Український дзюдоїст зустрівся з бразильцем Артуром Кавальканте у ваговій категорії до 90 кілограмів.

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35-річний українець іппоном переміг суперника та став третім у Японії.

Назаренко приніс у доробок України ювілейну десяту "бронзу".

Тепер у наші скарбничці 37 медалей (10 золотих, 17 срібних та 10 бронзових).

Медалі дзюдоїстів у Токіо

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До цього 34-річна українська дзюдоїстка Ірина Гусєва стала срібною призеркою Ігор у Токіо. Гусєва програла у фіналі вагової категорії до 63 кілограмів.

​Українки Наталія Ніколайчик та Юлія Іваницька здобули дві "бронзи" з дзюдо.

У категорії до 73 кілограмів Руфат Магомедов приніс Україні бронзову медаль. У сутичці за "бронзу" українець здобув перемогу над представником Паралімпійського комітету Росії Василем Кутуєвим.