"Лунін – герой того дня": зірковий одноклубник українського голкіпера пригадав матч із Сіті у ЛЧ

Зірковий півзахисник мадридського Реала пригадав протистояння із Манчестер Сіті у чвертьфіналі минулого розіграшу Ліги чемпіонів. Хавбек підкреслив роль українського голкіпера Андрія Луніна у грі проти "містян".

Джуд Беллінгем, півзахисник Реала, пригадав запеклий поєдинок із Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів сезону-2023/2024. 21-річний англієць відзначив заслуги Андрія Луніна, про це повідомляє Madrid Xtra.

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Беллінгем був впевнений у перемозі Реала

У першому матчі на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" відбулась справжня рубка між "вершковими" та підопічними Пепа Гвардіоли. Команди показали справжній атакувальний футбол, завершивши матч з рахунком 3:3.

У другій грі обидві команди були обережніше, адже кожна помилка коштувала путіву у наступний раунд найпрестижнішого європейського турніру. Основний та додатковий час матчу завершився з рахунком 1:1.

"Вершкові" та "містяни" перейшли до серії пенальті. Андрій Лунін став справжнім героєм "бланкос" у цей фантастичний вечір, парирувавши два удари з 11-метрової позначки.

Навіть після того, як ми не забили перший пенальті в матчі із Сіті, я все одно не думав, що ми вилетимо. Лунін був героєм того дня,

– сказав Беллінгем.

У підсумку Реал переміг Сіті та пройшов у півфінал, де здолав Баварію. У фіналі "галактікос" зустрілись із Боруссією Дортмунд та в 15-й раз тріумфували у Лізі чемпіонів. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь "бланкос".