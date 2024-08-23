Зірковий одноклубник Луніна пропустить матчі Реала

У кар'єрі футболістів трапляються не тільки перемоги та поразки, одна зі складових футбольного життя гравців – це травми. Зірковий півзахисник Реала та збірної Англії отримав пошкодження.

Джуд Беллінгем травмувався під час тренування "вершкових". Повідомляють, що англієць зазнав пошкодження тонкого підшовного м'яза правої ноги.

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Коли Беллінгем повернеться на поле

21-річний півзахисник Реала проведе у лазареті команди близько 1 місяця. Британець пропустить наступний матч Ла Ліги проти Вальядоліда. Повернутись до тренувавнь "вершкових" Джуд зможе тільки після перерви на матчі збірних.

У складі мадридців до повернення Беллінгема, його замінять Арда Гюлер або "вічно молодий" Лука Модріч. У цьому сезоні Джуд встиг зіграти за Реал у двох офіційних матчах, де відзначився 1 асистом та разом з командою виграв Суперкубок УЄФА.

Цікаво. Джуд Белінгем входить у топ-5 номінантів на Золотий м'яч. Півзахисника "бланкос" вважають другим претендентом на нагороду, попереду тільки його одноклубник Вінісіус Жуніор.

Нагадаємо, що перший матч в новому сезоні Ла Ліги "вершкові" зіграли на виїзді проти Мальорки (1:1). Наступна гра команди Андрія Луніна відбудеться з Вальядолідом – 25 серпня, о 18:00 за київським часом.