З 2023 року Тібо Куртуа та головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско мають конфлікт. Все через те, що наставник не зробив Куртуа капітаном при відсутності Кевіна Де Брюйне.

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Куртуа не гратиме за наставництва Тедеско

Голкіпер Реала написав пост у своєму інстаграмі, у якому зазначив, що не повернеться до виступів за збірну Бельгії поки тренером є Доменіко Тедеско. Зокрема Куртуа подякував шанувальникам за розуміння.

"Я хочу звернутися до бельгійських уболівальників та прихильників нашої національної збірної. Я відчуваю величезну любов і гордість за те, що представляю свою країну на полі, а також за кожного з вас, хто підтримує "червоних дияволів". Я відчуваю привілей, що мені випала честь носити національну футболку. Навіть у найсміливіших мріях я не міг уявити, що зможу зробити це понад 100 разів.

На жаль, після подій з тренером і після довгих роздумів я вирішив не повертатися до збірної Бельгії під його керівництвом. У цьому питанні я приймаю свою частку відповідальності. Однак, забігаючи наперед, скажу, що моя недовіра до нього не сприятиме збереженню необхідної атмосфери. Федерація, з якою я провів кілька дискусій, приймає мою позицію і причини, які привели мене до цього болючого, але послідовного рішення.

Я шкодую, що, можливо, розчарував деяких уболівальників, але я переконаний, що це найкращий спосіб дій для Бельгії, оскільки він закриває дебати і дозволяє команді зосередитися на досягненні своїх цілей. Дякую вам за вашу непохитну підтримку, любов і розуміння", – йдеться дописі.

Нагадаємо, що Тібо Куртуа не потрапив у заявку збірної Бельгії на Євро-2024. Тренер пояснив це рішення нещодавньою травмою гравця.