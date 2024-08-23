Джуд Беллингем травмировался во время тренировки "сливочных". Сообщают, что англичанин получил повреждение тонкой подмышечной мышцы правой ноги.

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Когда Беллингем вернется на поле

21-летний полузащитник Реала проведет в лазарете команды около 1 месяца. Британец пропустит следующий матч Ла Лиги против Вальядолида. Вернуться к тренировкам "сливочных" Джуд сможет только после перерыва на матчи сборных.

В составе мадридцев до возвращения Беллингема, его заменят Арда Гюлер или "вечно молодой" Лука Модрич. В этом сезоне Джуд успел сыграть за Реал в двух официальных матчах, где отметился 1 ассистом и вместе с командой выиграл Суперкубок УЕФА.

Интересно. Джуд Белингем входит в топ-5 номинантов на Золотой мяч. Полузащитника "бланкос" считают вторым претендентом на награду, впереди только его одноклубник Винисиус Жуниор.

Напомним, что первый матч в новом сезоне Ла Лиги "сливочные" сыграли на выезде против Мальорки (1:1). Следующая игра команды Андрея Лунина состоится с Вальядолидом – 25 августа, в 18:00 по киевскому времени.