Джошуа зробив відверте зізнання після поразки Усику
Джерело:IFL TV
Ексчемпіон світу в надважкій вазі, Ентоні Джошуа після поразки від Олександра Усика зізнався, що не зовсім добре переживає цей поєдинок.
У вересні Усик та Джошуа зустрілися у Лондоні. 12-раундовий бій завершився перемогою українця, він здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
Дивіться також Вже домовилися, – промоутер розповів про дату та місце реваншу Усика та Джошуа
"Бій з Усиком став моєю першою справжньою поразкою. Не було жодних сторонніх причин, це моя особиста відповідальність. Одна з причин, через які я хотів дати інтерв'ю, полягає в тому, що я не втратив мотивацію, незважаючи на всі ці інстаграм-пости, в яких я посміхаюся і говорю: "Все чудово, хлопці, я програв, але повернуся".
Я зібрав свою команду вже наступного дня, і це була досить неприємна розмова. У мене невелика команда, всього п'ять осіб, які безпосередньо стосуються мого табору. Це був неприємний момент, що брехати", – сказав Джошуа.
Усик – Джошуа: головне
- Непереможний Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. 34-річний українець завоював титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO.
- Усику вдалося стати третім бійцем в історії боксу, який виграв чемпіонські пояси у крузервейті та хевівейті. Окрім того, Олександр тільки третій українець після братів Кличків, хто став чемпіоном світу у важкій вазі.
- У контракті на перший бій був передбачений реванш у випадку поразки Джошуа. Британець офіційно активував цю опцію.