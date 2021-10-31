Джошуа знову програє Усику, у нього немає шансів, – Ортіс про реванш

Ентоні Джошуа проведе реванш із Олександром Усиком. Кубинський боксер Луїс Ортіс упевнений у перемозі українця.

Без шансів для Джошуа

Луїс Ортіс поділився думкою щодо майбутнього реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Кубинський боксер вважає, що британцю не вдасться повернути свої чемпіонські титули після другого поєдинку.

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Ортіс не дає жодних шансів Джошуа. Він впевнений, що українець вдруге поспіль святкуватиме перемогу.

Без шансів. Він знову програє Усику. Впевнений у цьому,

– заявив Ортіс.

Реванш буде останнім поєдинком між Усиком та Джошуа. Трилогії у цьому протистоянні не буде.

Джошуа ледь не побував у нокауті у бою з Усиком

Усик повністю перебоксував Джошуа. Ентоні дуже блякло рухався рингом та викидав не так багато ударів. Судді одноголосно віддали перемогу Олександру. Міг поєдинок завершити нокаутом. Українець ледь не повалив суперника на канвас. Лише фінальний гонг врятував боксера з Великої Британії, який вже лежав на канатах, від нокауту.

Український боксер відібрав чемпіонські титули, якими володів британець. Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш, він розумів, що програв у протистоянні.

Ентоні сказав Усику на ринзі, що вже знає, як його побити. Українська команда хоче привести боксерське шоу в Україну. Ентоні теж не проти провести бій у Києві.

Реванш Усик – Джошуа планується провести у лютому – березні 2022 року.