Кличко передав Усику послання від Джошуа: про що попросив британський супертяж

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа, як і личить британцям, відзначився джентельменським вчинком. Ей Джей перепросив за свої нестримні емоції після бою з Усиком, але зробив це не особисто.

Британський супертяж Ентоні Джошуа двічі програв Олександру Усику, втративши чемпіонські титули WBA, WBO та IBF. Розчаруванню побитому боксеру не було меж, тож він повернувся на ринг і жбурнув пояси українця.

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Шляхетний вчинок Джошуа

Така поведінка могла зіпсувати імідж колишньому чемпіону світу, а тому він вирішив вибачитися перед Олександром. Щоправда, зробив він це не особисто, а попросив Володимира Кличка.

"Я неідеальний. Я вчинив неправильно. Я не спілкувався з Усиком, але розмовляв з Володимиром. Я сказав: "Слухай, поплескай Усика по плечу, скажи, що він молодець і що я вибачаюсь".

Це просто було чесно та щиро. Можливо, для багатьох у цьому не було сенсу, але для мене він був. Це показує, як багато для мене це означало. Мені здавалося, що це кінець моєї кар'єри. Я був такий близький до бою за звання абсолютного чемпіона, до поєдинку з Ф'юрі, якого так сильно хотіли люди. Я думав, що вже дістався туди, але потім не почув своє ім'я", – сказав Джошуа.