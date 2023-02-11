Британський супертяж Ентоні Джошуа двічі програв Олександру Усику, втративши чемпіонські титули WBA, WBO та IBF. Розчаруванню побитому боксеру не було меж, тож він повернувся на ринг і жбурнув пояси українця.

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Шляхетний вчинок Джошуа

Така поведінка могла зіпсувати імідж колишньому чемпіону світу, а тому він вирішив вибачитися перед Олександром. Щоправда, зробив він це не особисто, а попросив Володимира Кличка.

"Я неідеальний. Я вчинив неправильно. Я не спілкувався з Усиком, але розмовляв з Володимиром. Я сказав: "Слухай, поплескай Усика по плечу, скажи, що він молодець і що я вибачаюсь".

Це просто було чесно та щиро. Можливо, для багатьох у цьому не було сенсу, але для мене він був. Це показує, як багато для мене це означало. Мені здавалося, що це кінець моєї кар'єри. Я був такий близький до бою за звання абсолютного чемпіона, до поєдинку з Ф'юрі, якого так сильно хотіли люди. Я думав, що вже дістався туди, але потім не почув своє ім'я", – сказав Джошуа.

Нагадаємо, що британець вирішив не завершувати кар'єру через низку невдач. Зірковий боксер вже оголосив про своє повернення на ринг. 1 квітня 2023 року в Лондоні відбудеться поєдинок колишнього чемпіона світу проти американця Джермейна Франкліна. Новий суперник Ей Джея не є надто відомим, проте легкої прогулянки для британця не обіцяє.