Це килимові бомбардування, а згодом окупація, – Джошуа засудив дії російської армії

Британський боксер Ентоні Джошуа активно висловлюється про війну в Україні, яку розв'язала росія. Він вкотре засудив дії російської армії.

Джошуа: Війна здається якимось старомодним способом зведення рахунків

Ентоні наголосив, що найбільше страждає цивільне населення, бо ж окупанти вдаються до повного цинізму, бомбардуючи мирні міста України. Боксер запевнив, що його дуже засмучують новини про війну.

До речі Промоутер Усика розповів, де українець готується до реваншу проти Джошуа

Мене пригнічує, що найбільше страждає цивільне населення. Російська тактика – це просто килимові бомбардування території незалежно від того, хто там перебуває, а згодом її окупація. Мене це дуже засмучує,

– наголосив британський боксер.

Також Джошуа згадав пасивність НАТО.

"Весь сенс існування НАТО та схожих організацій у тому, аби сісти та обговорити, як зробити так, щоб мирні особи не були залучені у війну. Важко повірити, що це відбувається знову. Війна здається якимось старомодним способом зведення рахунків – є більш цивілізовані методи, як вести справи", – додав Ентоні.

Підтримка Джошуа

Джошуа не вперше висловлюється про війну в Україні. Після пресконференції з Усиком у Лондоні, Ентоні висловився про дії російської армії у самісінькому центрі Європи.

Він наголосив, що Олександр заслуговує на підтримку у реванші. Також Ентоні побажав добра рідним та близьким українського боксера.

До речі, британець також підтримує Україну фінансово.

Ентоні Джошуа 20 серпня вийде на ринг проти непереможного Олександра Усика. Реванш відбудеться у Саудівській Аравії.