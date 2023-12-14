Весь боксерський світ очікує поєдинку двох ексчемпіонів світу – Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера. Цей мегафайт може відбутися вже на початку весни 2024 року.

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Колишні чемпіони світу нарешті домовились про фінансові умови очного поєдинку. Він може відбутися 9 березня у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді.

23 грудня Джошуа та Вайлдер проведуть інші поєдинки

Втім, не все так просто. Для початку обидва боксери мають перемогти своїх найближчих суперників та не зазнати при цьому травм: 23 грудня Ентоні та Деонтей боксуватимуть відповідно проти шведа Отто Валіна та новозеландця Джозефа Паркера.

Нагадаємо, ще чотири роки тому Джошуа та Вайлдеру належали всі престижні титули в надважкому дивізіоні: британець володів поясами WBA, WBO та IBF, а американець був чемпіоном WBC.

Важливо. Наразі вищезазначеними титулами володіють кривдники Джошуа та Вайлдера – українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі. 17 лютого 2024 року вони мають провести об'єднавчий бій за абсолютне чемпіонство.