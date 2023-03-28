Забув, як б'є український кулак: Джошуа заговорив про третій бій проти Усика

Вже 1 квітня прихильники боксу побачать повернення на ринг Ентоні Джошуа. Британець проведе новий поєдинок після двох поспіль поразок від Олександра Усика.

Новим суперником поваленого Усиком боксера стане американець Джермейн Франклін. Поєдинок відбудеться 1 квітня на арені О2 в Лондоні.

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Джошуа: Я б однозначно насолоджувався можливістю битися з ним знову

Напередодні цього двобою Ей Джей пригадав поразки від українського суперника та навіть заявив, що був би не проти втретє вийти у ринг проти Усика.

Я двічі програв Усику. Я підвів багатьох людей, тому нормально сприймаю критику. Я її заслужив. Я завжди покладаю на себе великі очікування, але в особі Усика я отримав справді дуже сильного суперника. Я б однозначно насолоджувався можливістю битися з ним знову,

– сказав Джошуа.

Нагадаємо, що перший поєдинок Усик – Джошуа відбувся 25 вересня 2021 року. Боксери провели увесь 12-раундовий шлях на арені "Тоттенхем", Олександр святкував перемогу за одноголосним рішенням суддів – 117:112, 116:112 та 115:113.

20 серпня 2022 року Ентоні спробував взяти реванш, але Олександр знову був сильнішим. Хоча друга зустріч була значно складнішою для українця. І знову Усик здобув перемогу за роздільним рішенням суддів – 113:115, 115:113 та 116:112.