Джошуа шукає суперника: бій Усик – Ф'юрі стає більш реальним

Ентоні Джошуа може відмовитись від реваншу з Олександром Усиком. Британський бокер начебто вже шукає нового суперника,

Лейн: Джошуа вирішив шукати суперника

Відмова Ентоні Джошуа від другого бою дозволить Олександру Усику вийти на ринг проти іншого британця – Тайсона Ф'юрі. Українець має шанс поборотись за усі титули.

До теми У наступному бою Усик може зустрітися з Ф'юрі, якщо дозволить Джошуа, – Красюк

Таку інформацію повідомив Террі Лейн, менеджер китайського боксера Чжан Чжилея. Ентоні вже нібито шукає нового суперника. Британському боксеру можуть запропонувати бій проти представника Китаю.

Є такий слух. З'явилася інформація, що Джошуа вирішив шукати суперника на наступний поєдинок. Ми хочемо, щоб він пройшов у Китаї проти Чжана,

– сказав Лейн.

Цікаво, що такий варіант може зацікавити Джошуа. Раніше британець розповідав, що хотів би додати прихильників в Азії.

Джошуа вже бився з китайським боксером

Промоутер Красюк заявляв, що Джошуа може взяти відступні та відмовитися від реваншу з Усиком.

Ентоні має у своєму досвіді бій проти Чжан Чжилея. Боксери виходили на ринг на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні. У чвертьфіналі Джошуа святкував перемогу з рахунком 11:15.

Нагадаємо, що саме у столиці Великої Британії Ентоні став олімпійським чемпіоном у важкій вазі.

Боксерський трикутник Джошуа – Усик – Ф'юрі