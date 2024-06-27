"Завжди говорив, що Ф'юрі ідіот": "Циганському королю" дісталося від Джошуа за тролінг Усика

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа прокоментував результат бою між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Епатажна поведінка "Циганського короля" дістала не тільки українського боксера.

18 травня 2024 року Олександр Усик роздільним рішення суддів переміг Тайсона Ф'юрі у видовищному поєдинку. Королівський дивізіон вперше за останні 25 років отримав абсолюта.

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Джошуа розкритикував треш-ток Ф'юрі

Колишній суперник Олександра Усика Ентоні Джошуа зізнався, що під час поєдинку вболівав за українського боксера. На його думку, Ф'юрі не заслуговував на статус абсолютного чемпіона через негідну поведінку.

"Я радий, що Ф’юрі не став абсолютним чемпіоном. Завжди говорив, що він ідіот, він нікого не поважає. Йому доводиться наступати на людей, щоб почуватися добре.

Те, як він ображав Усика, називаючи його кроликом і боксером середньої ваги… Це недобре для спорту.

Якщо я поважаю тебе, а ти поважаєш мене, ми можемо підняти цей спорт і змусити людей думати, що ми двоє з найелітніших бійців у світі.

Але Ф’юрі наступає на тебе і робить тебе схожим на хлопця, який щойно вийшов із пабу. Потім він вийшов на ринг і отримав по заслугах", – сказав Джошуа.

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