Джошуа показав, як збирається перемогти Усика в реванші: відео з тренування
28 грудня 2021 , 10:50Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Ексчемпіон світу у надважкій вазі британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у Дубаї (ОАЕ) тренується під керівництвом американського тренера Ентоні Вілсона. Джошуа має намір перемогти Олександра Усика і повернути свої пояси.
На відео показано, як британський боксер відпрацьовує швидкість удару у поєдинку із тінню. Ймовірно, сподівається перемогти українця у цьому компоненті.
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Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- У вересні український боксер сенсаційно переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Відразу після поразки британець активував опцію про реванш.
- Усик неодноразово наголошував, що хотів би вийти на ринг за підтримки рідних трибун. Проте промоутер Едді Хірн заявив, що реванш точно не відбудеться в Україні.
- Реванш має відбутися до 25 квітня 2022 року, але Джошуа вже розпочав підготовку до бою.