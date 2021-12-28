Джошуа показав, як збирається перемогти Усика в реванші: відео з тренування

10:50

Ексчемпіон світу у надважкій вазі британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у Дубаї (ОАЕ) тренується під керівництвом американського тренера Ентоні Вілсона. Джошуа має намір перемогти Олександра Усика і повернути свої пояси.