Британська зірка хевівейту Ентоні Джошуа здобув видовищну перемогу над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну, брутально нокаутувавши камерунця в другому раунді.

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Джейк Пол віддав належне Нганну

Ютубер та боксер Джейк Пол прокоментував перемогу Джошуа. На його думку, колишній володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі повернувся до чемпіонських боїв.

Френсіс Нганну – один із найвидатніших бійців усіх часів. Належна повага. Ентоні Джошуа повернувся. Активність і зосередженість стимулюють домінування,

– сказав Пол.

Зазначимо, що Джошуа здобув 28-му перемогу на професіональному рингу. В пасиві британця дві поразки, в тому числі дві від українці Олександра Усика.

Тепер Ентоні має всі шанси побитися з майбутнім абсолютним чемпіоном світу, який має визначитись 18 травня в поєдинку між Усиком та Тайсоном Ф'юрі.