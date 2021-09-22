Джошуа натякнув на нокаут у бою з Усиком, який повторить долю Кличка: відео

Наступним суперником Ентоні Джошуа стане Олександр Усик. Британець намагається налякати українського боксера напередодні бою у Лондоні.

Удари, які стали фатальними для суперників

Напередодні бою проти Олександра Усика британець виклав відео на своїй сторінці в інстаграмі. У ролику були зібрані найяскравіші нокаути у кар'єрі Джошуа.

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У відео також є нокаут Володимира Кличка, який поставив крапку у кар'єрі Кличка-молодшого. Ентоні пригадав фатальні удари, якими вирубив боксера із Болгарії Кубрата Пулєва та росіянина Олександра Повєткіна.

Ентоні вирішив залякати Олександра. Боксер із Великої Британії коротко підписав відео: "На добраніч". Британець нібито натякає, що відправить українця у глибокий нокаут. Усик може повторити долю свого легендарного земляка.

Відео найкращих нокаутів Джошуа