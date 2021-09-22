Удары, которые стали роковыми для соперников
Накануне боя против Александра Усика британец выложил видео на своей странице в инстаграме. В ролике были собраны самые яркие нокауты в карьере Джошуа.
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В видео также есть нокаут Владимира Кличко, который поставил точку в карьере Кличко-младшего. Энтони вспомнил роковые удары, которыми вырубил боксера из Болгарии Кубрата Пулева и россиянина Александра Поветкина.
Энтони решил запугать Александра. Боксер из Великобритании коротко подписал видео: "Спокойной ночи". Британец якобы намекает, что отправит украинца в глубокий нокаут. Усик может повторить судьбу своего легендарного земляка.
Видео лучших нокаутов Джошуа
- 25 сентября наконец определится победитель этого огненного противостояния. Больше шансов на победу отдают Джошуа.
- Если Энтони будет лежать на канвасе, то у британца будет возможность провести реванш. А вот такого шанса у Усика не будет.
- Будет в Энтони и преимущество – родные трибуны в Лондоне. Все билеты на поединок были раскуплены еще в первый день, а заполненность стадиона будет 100-процентной.