Джошуа має завершити кар'єру, якщо програє знову, – промоутер Усика про реванш

Олександр Усик завдав Ентоні Джошуа другої поразки в кар'єрі та відібрав титули чемпіона світу WBO, WBA, IBF. Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів сайту 24 каналу, що Джошуа доведеться піти з боксу у випадку ще однієї поразки Усику.

Останній шанс Джошуа

На думку Красюка, якщо Джошуа вдруге програє Усику, то британському боксеру більше не буде за що боротися. Єдиний вихід для олімпійського чемпіона 2012 року – завершити кар'єру.

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Якщо Усик двічі поспіль поб'є Джошуа – Ентоні має завершити кар'єру. Йому в принципі немає за що боротися. Тому що його королівський трон буде зайнятий іншою людиною. І його доходи, які він вже отримав, які отримає поза межами рингу – дозволяють Джошуа вже йти на пенсію. Він заробив слава Богу,

– сказав Красюк.

За словами Красюка, наразі Джошуа не цікавлять гроші. Ексчемпіон світу у важкій вазі буде відстоювати свою честь.

"Зараз йдеться не про гроші. Зараз йдеться про его, про честь і гідність його як воїна. І він як воїн буде доводити. Тому що для нього це останній шанс. Якщо він програє Усику двічі поспіль – його кар'єра в принципі вже не має майбутнього", – заявив промоутер Усика.

Усик – Джошуа: що відомо

Український боксер 25 вересня несподівано переміг Джошуа в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Непереможний Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

У контракті на поєдинок була опція реваншу для Джошуа у випадку його поразки. Британець вже активував її та готується до реваншу з Усиком.

Другий бій між боксерами має відбутися на початку 2022 року. Орієнтовна дата – лютий – квітень. Поєдинок може відбутися у Великій Британії, Україні або на Близькому Сході.