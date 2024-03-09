"Повинен бути чемпіоном світу зараз": Джошуа прокоментував перемогу, згадавши про Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Ентоні Джошуа прокоментував перемогу над ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Він згадав про Тайсона Ф'юрі.

Ентоні Джошуа нокаутував Френсіса Нганну в другому раунді. За цей час були нокдауни та нокаут.

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Як Джошуа прокоментував свою перемогу

"Френсіс Нганну переміг чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі – я повинен бути чемпіоном світу прямо зараз.

Розумієте, що я маю на увазі? Я вважаю, що Нганну переміг чемпіона WBC", – сказав Джошуа.

Нагадаємо, що 28 жовтня року Нганну зазнав поразки від Тайсона Ф’юрі. Під час бою "Циганський король" побував у нокдауні. Після цього бою Тайсону довелося навіть відтерміновувати бій з Олександром Усиком, аби відновитися після пошкоджень.

З ким вийде на ринг Джошуа у наступному поєдинку

Бій Джошуа – Нганну став для Ентоні 28-ю перемогою у кар'єрі, з яких 25 закінчилися достроковою перемогою.

Після бою Джошуа також заявив, що бажає змагатися проти переможця поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

Раніше було оголошено, що переможець бою між Джошуа та Нганну зійдеться з переможцем двох боїв Ф'юрі проти Усика.